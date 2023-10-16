ألقي القبض على مالك عقار في منطقة شيكاغو ووجهت إليه تهمة القتل وجرائم الكراهية بعد أن قالت السلطات إنه طعن وقتل وديع الفيوم، صبي أمريكي من أصل فلسطيني، وأصاب والدته بجروح خطيرة لأن المستأجرين مسلمين.

ونشر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المزيد من التفاصيل حول الحادثة، قائلًا إن الأم بعثت برسالة نصية إلى الأب من المستشفى.

كما صف المجلس ما رأته الأم، قائلين إن المالك الذي كان غاضبًا مما شاهده في الأخبار، طرق باب منزلهم، وعندما فتحت الأم الباب، حاول خنقها وشرع في مهاجمتها بالسكين، وهو يصرخ: "يجب أن تموتوا أيها المسلمون!".

بعدها دخلت الأم إلى الحمام للاتصال بالطوارئ، ولكن عندما خرجت وجدت أن المالك طعن ابنها البالغ من العمر 6 سنوات حتى الموت.

من جانبه، قال المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، في بيان إن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقًا فدراليًا في الهجوم.