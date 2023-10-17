حثت حماس مصر، الاثنين، على فتح معبر رفح للسماح بمرور المساعدات والسماح للمصابين الذين يحتاجون للعلاج.

وقالت حركة حماس عبر تطبيق تليغرام: “نذكر على وجه الخصوص إخواننا في مصر ونطلب منهم تحركا إقليميا ودوليا لفتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات لأهلنا في غزة ونقل المصابين للعلاج".

ويعتبر معبر رفح بين غزة ومصر المنفذ الوحيد في الخدمة لإخراج الناس من القطاع وإيصال الإمدادات إليه.

لكن المعبر ظل مغلقا معظم فترات الأسبوع الماضي، ولم يتمكن سكان غزة ولا الأجانب من العبور، وتراكمت أطنان من الإمدادات الإنسانية الحيوية لسكان غزة على الجانب المصري من الحدود.