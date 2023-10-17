تتحدث بيكي أندرسون، مذيعة شبكة CNN، مع الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين واجهوا اشتباكات عنيفة مع المستوطنين الإسرائيليين.

تعرض منزل الطفل عبد الرحمن، البالغ من العمر 12 عاماً في قرية قصرة جنوب نابلس لهجوم من قبل مستوطنين يهود.

وقد أظهر فيديو المستوطنيين الإسرائيليين وهم يلقون الحجارة، ويطلقون النار على ممتلكات الفلسطينيين، ويحطمون نوافذ منازلهم.

وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل 4 فلسطينيين، وفي اليوم التالي وخلال الخروج في جنازتهم قُتل اثنان آخران أيضا.

ويقول هاني عودة وهو رئيس بلدية قصرة، إن مجتمعه يعيش في حالة خوف، ويتعرض لهجوم مستمر من قبل المستوطنين اليهود، وإن الأمر يزداد سوءًا.