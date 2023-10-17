تتحدث مراسلة الشؤون الخارجية رينا نينان مع مذيعة شبكة CNN آبي فيليب حول الأنفاق التي بنتها حماس تحت غزة والكفاح الذي يواجهه المدنيون لعبور المعبر الحدودي الوحيد المفتوح المتبقي خارج المنطقة.

تقول الولايات المتحدة إنها لا تزال لا تعرف شيئًا عن حالة الأمريكيين الذين يُعتقد أنهم محتجزون كرهائن لدى حماس، في حين يعتقد البعض أنه من الممكن أن يكونوا محتجزين في أنفاق غزة.

توضح المراسلة الخبيرة في الشؤون الخارجية، رينا نينان إن الأنفاق التي تم بناؤها من قبل حماس مضادة للكشف للأنظمة الإسرائيلية.

وتعتبر محصنة ومبنية بالخرسانة ويستطيعون السير فيها دون أن يتم كشفهم.