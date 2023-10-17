تقول الحكومة في غزة إن قوات الجيش الإسرائيلي قصفت مستشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة، وتشير تقديرات أولية إلى أن أعداد القتلى في الغارة ما بين 200 و300، مع توقع أن يكون هناك المزيد من الأبرياء الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

من جانبه، يقول الجيش الإسرائيلي إنهم يبحثون في التقارير المتعلقة بالحادث ولا يزال الأمر غير واضح بالنسبة لهم في الوقت الحالي ما إذا كان المستشفى قد تعرض للقصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية أو بسبب إطلاق صاروخي فاشل لحماس.

مراسلة CNN كلاريسا وارد تنقل تفاصيل الحادثة عبر هذا الفيديو.