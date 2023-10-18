قالت المحللة العسكرية كيمبرلي دوزير في مقابلة لـCNN إن الصور التي ظهرت بعد تعرض مستشفى الأهلي المعمداني لضربة "قد يغير الرأي الدولي حيال ما تفعله إسرائيل الآن"، مضيفة أن "هذه منطقة محظورة. لذا، لا يمكننا أن ندخل المحققين الدوليين لنرى ما الذي أدى إلى انهيار هذا الهيكل".

وأشارت دوزير إلى أن الأحداث حولت "بالفعل الرأي في العالم العربي ضد إسرائيل. ما زالت القنوات الإخبارية الإسرائيلية تغطي أخبار أسر الرهائن. القنوات الإخبارية العربية تغطي الدمار داخل غزة".

وتابعت بالقول: "ولكن هذه منطقة محظورة. لذا، لا يمكننا أن ندخل المحققين الدوليين لنرى ما الذي أدى إلى انهيار هذا الهيكل. تذكر أن إسرائيل تحاول أيضًا استهداف مخابئ تخزين الأسلحة تحت الأرض ومنشآت إطلاق الصواريخ، ولدى حماس نمط بوضع هذا النوع من الأشياء بالقرب من المناطق المدنية".