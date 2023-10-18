كاميرا CNN تلتقط تعزيزات أمنية قرب السفارة الأمريكية في عمّان

شهد محيط السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية، عمّان، الأربعاء، ارسال تعزيزات أمنية تحسبا لأي طوارئ بأعقاب تداول دعوات للاحتجاج على خلفية قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مساء الثلاثاء والذي أودى بحياة المئات وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وكانت احتجاجات قد خرجت قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، مساء الثلاثاء، قبل إطلاق قوى الأمن الأردنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وابعادهم.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتهم حركة الجهاد الإسلامي بالانفجار الذي تعرض له المستشفى الأهلي المعمداني جراء "إطلاق صاروخي فاشل" في حين تنفي الحركة ذلك. ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من سبب الانفجار، ولا من حجم الضحايا.

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قد أعلن، الثلاثاء، أن بلاده قررت عدم عقد القمة الرباعية الخاصة بالأوضاع في غزة وإسرائيل والتي كان من المفترض أن تجمع كلا من تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في عمان وذلك "لأنها لن تكون قادرة على وقف الحرب حاليا"، وفقا لما ورد في بيان.