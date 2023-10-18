يواجه سكان غزة الأثر المدمر للانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء على المستشفى الأهلي المعمداني، ويبحثون بيأس عن أفراد عائلاتهم المفقودين بين الأنقاض. تستمع سلمى عبد العزيز، مراسلة CNN، إلى الناجين من الحادث مع استمرار تزايد الأسئلة حول الجهة المسؤولة.

فبحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن "المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا من مصادر قليلة تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة التي أصابت المستشفى في غزة".

غير أن المسؤولين الفلسطينيين والقادة العرب رفضوا نفي إسرائيل واتهموا جيشها باستهداف المنشأة الطبية عمدا، في حين لم تتمكن شبكة CNN من التحقق من سبب الانفجار.

وبعد ساعات من الهجوم، محاطين بالقتلى، اتهم أفراد بوزارة الصحة في غزة إسرائيل، وقالوا إن المنشأة تعرضت لصواريخ الجيش الإسرائيلي قبل أيام كتحذير.

وتخرج الأزمة الإنسانية الآن عن نطاق السيطرة، كما تقول جماعات حقوق الإنسان، مع الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.