اقترح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، طريقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن على العالم التحرك في هذا الاتجاه "قبل أن يفوت الأوان بالنسبة لنا جميعًا"، وذلك في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون.

وأشار الصفدي إلى أنه "نعمل جميعًا للعثور على أي بصيص من الأمل في هذا الظلام. إننا نعمل جميعاً من أجل وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يسمح بإيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة. نحن نبحث عن ممر إنساني من شأنه أن ينقل الإمدادات الإنسانية إلى غزة".

وتابع بالقول: "لدينا مستشفى يعمل في غزة منذ عام 2009. وفي غضون أسبوع سوف تنفد الإمدادات منه ولن يكون قادرًا على العمل. لم نر حدوث الأمر ولكن إذا حدث ذلك، فهذه هي الخطوة الأولى لتقليل ما يعتبر جريمة حرب - بحرمان الناس من الوصول إلى الغذاء والماء. نحن جميعا وراء ذلك. نحن جميعا نقف وراء وقف إطلاق النار. نحن جميعا بحاجة إلى التوقف والقول، كفى".

وأضاف: "كم من الناس سيموتون قبل أن ندرك أن الحرب لن تحل مشكلة وأن الحرب لن تضمن أمن إسرائيل أو الأمن الفلسطيني أو أمننا، وأن السلام فقط ما سيحقق ذلك. لذا فإن محادثات وقف إطلاق النار مستمرة ومحادثات السماح بعبور الإمدادات مستمرة ومحادثات إصدار قرار بإنهاء الحرب مستمرة. نحن جميعا نعمل على تحقيق ذلك. وأي خطوة في هذا الاتجاه سوف سيكون لها تأثير، تأثير حقيقي لإنقاذ أرواح الناس".

وشدد الصفدي على أن بلاده "لن تسمح أبدًا بنقل سكان آخر"، مؤكدًا أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع منطقة الصراع، ولن يجلب السلام".

وأكد الصفدي على ضروري "أن تصمت الأسلحة ويجب أن يعود المنطق السليم ويجب أن تعود العقلانية، ويجب أن نفكر في طريقة للخروج من هذا الظلام. اتخذنا موقفًا واضحًا في إدانة قتل المدنيين، يحتاج العالم لفعل الأمر ذاته وإلا فإنه يخاطر بمساواته مع الجرائم التي يتم ارتكابها.. حان الوقت لأن نستمع، محاولة تسيير الصراع سيجعله أسوأ. إن خطر توسع هذه الحرب إلى الضفة الغربية وإلى أجزاء أخرى من المنطقة حقيقي. علينا أن نتوقف عن ذلك قبل أن يفوت الأوان بالنسبة لنا جميعًا"، حسبما قال.