بعد انفجار مستشفى المعمداني في غزة.. غضب واحتجاجات تجتاح الشرق الأوسط

اندلعت احتجاجات مناهضة لإسرائيل في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الثلاثاء في الوقت الذي أدان فيه زعماء دول عربية إسرائيل بسبب الانفجار المميت الذي يعتقد أنه أدى إلى مقتل مئات الأشخاص الذين لجأوا إلى مستشفى في مدينة غزة.

وسرعان ما ألقى المسؤولون الفلسطينيون باللوم على إسرائيل في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني، لكن الجيش الإسرائيلي رفض هذا الادعاء، واتهم مقاتلي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بتنفيذ “إطلاق صاروخي فاشل” وقالوا إنه لم تقع أضرار هيكلية في المنشأة، مستبعدًا احتمال شن غارة جوية.