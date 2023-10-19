تتحدث ميليسا بيل، مراسلة شبكة CNN، عن تصاعد الأعمال المعادية للسامية مع قيام إسرائيل بضرب غزة ردًا على هجمات حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

في العاصمة البريطانية، لندن، تجمعت، الأربعاء، حشود للمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووصفوها بأنها مذبحة وإبادة جماعية للفلسطينيين في القطاع.

كما فرقت الشرطة حشدا من المتظاهرين في العاصمة اليونانية، أثينا، أثناء قيامهم بمسيرة تطالب بحرية فلسطين، في إدانة لإسرائيل.

فيما نظمت مسيرات متعددة لإظهار الدعم للفلسطينيين في غزة، في المدن عبر أمريكا.

فقد أدت محاولة إشعال حريق متعمد على كنيس يهودي في برلين وفي فرنسا، إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المعابد والمدارس اليهودية.

حيث تم ارتكاب ما لا يقل عن 327 عملاً معاديًا للسامية منذ هجمات حماس مقارنة بـ 436 عام 2022 بأكمله.

وفي المملكة المتحدة أيضًا، وقعت 320 حادثة معادية للسامية منذ الهجمات، أي خُمس إجمالي العام الماضي في 10 أيام فقط.