تحدث مذيع شبكة CNN، جون فوز، مع الصحفي جدعون ليفي من صحيفة هآرتس الإسرائيلية، حول نصيحة الرئيس جو بايدن لإسرائيل حول كيفية الرد على هجمات حماس.

في سؤال عن زيارة بايدن وما حققته فعليًا فيما يتعلق بمحاولة تجنب تصعيد هذا الصراع خارج إسرائيل وغزة، أجاب الصحفي ليفي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فاز بقلب الإسرائيليين، أي أنهم حصلوا على مزيج من الكثير من التعاطف والتضامن، ولكن أيضًا بعض القيود، وبعض الحدود للعملية البرية في غزة.

وأضاف أنه يعتقد بأن العديد من الإسرائيليين فهموا من خلال زيارته على أنه صديق حقيقي من ناحية.، ولكن من ناحية أخرى، لا تستطيع إسرائيل أن تستمر في أعمالها الوحشية في غزة. إذ أن هناك حدود حتى بعد المذبحة التي وقعت في جنوب إسرائيل، وهناك حدود لما يفعله الإسرائيليون.