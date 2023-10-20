اصطفت الشاحنات التابعة للهلال الأحمر المصري الذي يتولى توزيع المساعدات الإنسانية، المقدمة من عدة دول، على الطريق السريع في العريش استعدادا للانتقال إلى معبر رفح بمجرد فتحه، وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وصل ظهر اليوم الى معبر رفح على امل فتح الحدود وايصال المساعدات لقطاع غزة، ورصدت كاميرا CNN أعمال الإصلاح والترميم في معبر رفح، عند الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وبدأت السلطات المصرية، الخميس، في إزالة الكتل الإسمنتية عند مدخل المعبر استعدادا لفتحه

ويقع معبر رفح في شمال سيناء بمصر، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين غزة ومصر وسياج يبلغ طوله 12.8 كيلومترا يفصل غزة عن صحراء سيناء.