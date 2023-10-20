شاهد.. مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في الأردن الجمعة

عمّان، الأردن (CNN)— رصد فريق CNN احتشاد عشرات الآلاف من الأشخاص في مدن ومناطق مختلفة في الأردن، الجمعة، للتضامن مع الفلسطينيين مع استمرار الاشتباكات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وتواصل القصف على قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبدأ تجمع المتضامنين قبيل صلاة الجمعة في مدن رئيسية وخصوصا في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمّان ومنطقة الرابية القريب من مقر السفارة الإسرائيلية.

ويشار إلى أن هذا هو الأسبوع الثاني على التوالي التي يحتشد فيها اعداد كبيرة من الاردنيين للتعبير عن وقوفهم مع الفلسطينيين، إذ سبق واحتشد الآلاف، الجمعة الماضية، إلا أن الانفجار في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة زاد من حدة الغضب الشعبي ودعوات الاحتجاج في عدد من الدول العربية والإسلامية