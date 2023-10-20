يتحدث مذيع CNN ماكس فوستر، مع بدر السيف، أستاذ التاريخ في جامعة الكويت، حول الاحتجاجات المتزايدة التي تشهدها دول في المنطقة مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس، ومع تزايد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في قطاع غزة بجميع أنحاء الشرق الأوسط.

حيث قال السيف، إن الاحتجاجات لا تقتصر فقط على التجمعات السكانية الفلسطينية والأماكن التي يتواجد فيها الفلسطينيون، بل إنها تمتد من المحيط إلى الخليج، وهم متحدون في مطلبهم، وهو إنهاء القصف الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الشيء المثير للاهتمام هو أن الناس من جميع مناحي الحياة متحدون من الليبراليين والمحافظين وكبار السن والشباب نحو هذا الهدف المشترك.