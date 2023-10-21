بعد أسبوع من المحاولات الدبلوماسية والغارات الجوية والكارثة الإنسانية المتزايدة، أجرت مراسلة CNN بيكي أندرسون، لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في رام الله بالضفة الغربية لمناقشة مخاوفه بشأن تصاعد العنف المميت وما قد يحدث بعد ذلك.

حيث قال اشتية إن المزاج العام في إسرائيل اليوم هو مزاج انتقامي. وهو يعتقد أن هذه الرغبة في القتل يجب أن تتوقف تحت أي ظرف من الظروف، لأنه لا أحد يرغب في أن يرى أناساً أبرياء يُقتلون، وعليه يجب أن تكون الإدانة على قتل كل مدني، كل إنسان لا يستحق الموت.

وفي سؤال عن كون هجمات حماس في 7 أكتوبر قد سببت له صدمة، أجاب بأن الجميع قد صدم منها، ولكن يجب تحميل سياسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن كل ما حدث.

فقد كانت الاستراتيجية الإسرائيلية هي إبقاء غزة معزولة، والناس في غزة كانوا غاضبين للغاية ومحبطين إذا أنهم يعيشون تحت خط الفقر.

وأردف بالقول، لقد كان الوضع صادما للجميع، ولكن حجم الدمار الذي حل في غزة، يُعد عملا إجراميا.