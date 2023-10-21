تحدث رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وسفير المملكة الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير تركي الفيصل عن الأحداث الأخيرة الجارية في قطاع غزة والتي أعقبت الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من الشهر الجاري وأطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى".

وقال الأمير تركي الفيصل إنه "يحق لجميع الشعوب المحتلة عسكريًا أن تقاوم احتلالها ولو عسكريًا." مضيفًا أنه "لا يؤيد الخيار العسكري في فلسطين، بل الخيار الآخر، وهو العصيان والتمرد المدني الذي أسقط الإمبراطورية البريطانية في الهند والإمبراطورية السوفيتية في أوروبا الشرقية."