"لا مكان آمن" للفرار من القصف.. فلسطيني يصف الوضع في شمال غزة

تحدثت مذيعة CNN، إيرين بورنيت، مع محمود شلبي، وهو أحد سكان شمال غزة ومدير برنامج المساعدات الطبية للفلسطينيين، حول الظروف التي يعيش فيها مع عائلته بعد أن طلبت القوات الإسرائيلية من سكان المنطقة الإخلاء.

قال شلبي: " أنا أعيش في شمال غزة، وهي إحدى المحافظات التي طلبت إسرائيل من الفلسطينيين مغادرتها من أجل الذهاب إلى جنوب قطاع غزة بحثًا عن أماكن أكثر أمانًا".

وأضاف: " ومع ذلك، كانوا ينقلون التقارير ونشاهد الأخبار المحلية عن القصف المستمر للمنازل التي تهدم فوق رؤوس سكانها في جنوب قطاع غزة. لذلك، لا يوجد مكان آمن في الأساس".

وتابع بالقول: " ليس لدينا كهرباء، ليس لدينا وقود، ليس لدينا ماء. لا يمكنك شراء أشياء بسيطة للأطفال... ولا توجد خضروات ولا فواكه للأطفال".

وأشار إلى أنه يقف " في الطابور لمدة ساعتين للحصول على 10 قطع خبز" لعائلته.