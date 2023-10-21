ألغي حفلة خطوبتها وشقيقها كان يأمل في الانضمام إلى نادي الروبوتات وهو ما لم يحدث أبدًا.. طلاب في غزة وإسرائيل يتشاركون كيف تبدو الحياة على أرض الواقع وما يحلمون به ويأملونه.

تحدثت منتجة في CNN مع شقيقين من سكان غزة وعن الأحداث التي مرا بها خلال أسبوع بعد أن تخليا وعائلتهما عن المنزل الذي يقطنونه في غزة بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي لينتقلوا جميعًا إلى فندق قريب يتبع للأمم المتحدة، حيث اعتقدوا أنه أكثر أمانا، ولكن ما لبث أن طال الحرب نوافذه وأسقط سقفه المستعار ونقلوا جميعًا للطوابق السفلية من المبنى.

وبعد أن أسقطت إسرائيل منشورات في غزة يوم 13 أكتوبر والتي كانت تحث المواطنين على إخلاء الجنوب، كان الأمر صعبًا على العائلة، فقد سافرت باتجاه الجنوب إلى منزل الجدين ولكن أخذت منهم وقتًا طويلًا للوصول.

اضطرت عفاف البالغة من العمر 21 عامًا إلى إلغاء حفل خطوبتها الأسبوع الماضي بسبب الحرب.

واضطر شقيقها أن يترك الذهاب للمدرسة منذ ذلك الوقت.