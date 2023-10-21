تحدثت داليا داسا كاي من مركز بيركل للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا، إلى مراسلة CNN، إيزا سواريس، حول خطر امتداد الحرب الإسرائيلية مع حماس إلى المنطقة.

قالت داليا: "هناك مسألتان بالفعل، الأولى هي المشاهد الداخلية في العديد من هذه البلدان، فلدينا منطقة لا يزال يحكمها قادة مستبدون".

وأضافت: "هناك الكثير من الغضب وهناك الكثير من القلق من أن هذا الغضب يمكن أن يفسر على أنه ضغط مرة أخرى ضد حكومتهم. هذه بعض من أكبر الاحتجاجات التي شهدناها منذ الانتفاضات العربية في عام 2011".

وأشارت إلى أنه "بينما لا يبدو أن أحدًا يريد أن يؤدي هذا إلى تصعيد، كالولايات المتحدة وإيران ولا الجيران الإقليميين بالتأكيد، هناك الكثير من التطورات المثيرة للقلق خلال الأسبوع الماضي".