تحدثت سيدة فلسطينية بـ"حرقة" ووصفت ما حدث للأطفال أثناء القصف قائلة: "نزل عليهم الصاروخ وهم نائمين".

وقال مدير مستشفى النجار، مروان همس: "إذا لا قدر الله استمرت هذه الأزمة، ستكون هناك كارثة صحية وبيئية خطيرة جدًا".

وبعد جهود دبلوماسية مكثفة، تعالت أدعية الشكر بعد السماح بدخول الإغاثة من مصر عبر معبر رفح الحدودي. لكن القافلة المكونة من 20 شاحنة ليست سوى قطرة في محيط الحاجة، حيث إنها تعادل 3% فقط مما كان يدخل يوميًا قبل هذا الصراع.

ولا تزال أكثر من 200 شاحنة مساعدات إضافية متوقفة على الجانب المصري، وفقا للأمم المتحدة.