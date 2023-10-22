رغم دخول قافلة المساعدات الأولى.. مستشفيات غزة تعاني بسبب نفاذ الوقود

لأول مرة منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، تم فتح معبر رفح أخيراً للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.

وتم توفير الإمدادات في قافلة مكونة من عشرين شاحنة من قبل الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الإمدادات الموجودة على متن هذه الشاحنات تشمل الإمدادات الطبية لـ 1200 شخص وحقائب إسعافات طبية لأكثر من 230 شخصًا.

ويأتي ذلك الآن في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لشبكة CNN إن هناك أكثر من مليون شخص نازح في غزة وأكثر من نصف مليون شخص يعيشون في ظروف مزرية داخل أماكن إيواء تابعة الأمم المتحدة.