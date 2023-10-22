مراسلة CNN تشرح سبب تزايد الغضب والتعاطف مع الفلسطينيين في المنطقة

تشرح مراسلة شبكة CNN، ندى بشير سبب تزايد الغضب الشعبي في المنطقة والتعاطف مع الفلسطينيين ومع ما يحدث في قطاع غزة، وتقول إن "ما نراه يحدث في الأردن وفي معظم أنحاء الشرق الأوسط، من خلال الحديث مع المتظاهرين على الأرض، فإن الغالبية العظمى منهم يقولون إن الأمر لا يتعلق بحماس، ولا يتعلق بالتعبير عن أي لامبالاة تجاه الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول". مضيفةً: "بالنسبة للغالبية العظمى من الأشخاص الذين تحدثنا إليهم في أنحاء المنطقة، فإن الأمر يتعلق بصراع وقضية، وأزمة بدأت قبل السابع من أكتوبر بفترة طويلة."