قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، لمراسلة CNN آنا كورين، إن منظمتها ليس لديها القدرة على إجلاء المدنيين من المستشفيات، بعد أن أمرت إسرائيل بإخلائها. وحذّرت من أن التهديدات الإسرائيلية تجعل المستشفيات عرضة للقصف في أي لحظة، وأن نقل المرضى يعني مقتلهم لصعوبة ذلك.

وأضافت فرسخ أن "7 مستشفيات خرجت عن الخدمة إما بسبب القصف أو لنفاد الإمدادات، كما خرج 24 مركزًا طبيًا عن الخدمة".

وتابعت بالقول: "لدينا الآن حوالي 24 مستشفى مهددة بالقصف في أي لحظة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن أحدها مستشفى القدس، حيث وصلتهم تهديدات بإخلاء "مستشفى القدس فورًا لأنه سيتعرض للقصف".