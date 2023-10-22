أظهر مقطع فيديو الدخان المتصاعد بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة، حيث كانت هناك 5 غارات جوية صباح الأحد بالقرب من المستشفى. وتعهد الجيش الإسرائيلي بأن عدد الغارات الجوية سيزداد قبل العملية البرية المتوقعة.

وفي قدر ضئيل من المساعدات، سُمح لـ20 شاحنة بعبور معبر رفح الحدودي من مصر، السبت، ولكن هذا جزء صغير مما هو مطلوب.

وقال رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن "20 شاحنة مساعدات لغزة لن تغير الكثير"، موضحًا أن غزة "تحتاج إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا من الوقود والغذاء والأدوية والمياه".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية عشرات الشاحنات تنتظر على الحدود وعشرات الشاحنات الأخرى على بعد ربع ميل على الطريق، وجميعها غير قادرة على الدخول.

وقالت جماعات الإغاثة إن عدد القتلى قد يرتفع بشكل كبير بسبب المرض والمستشفيات المكتظة ونقص الإمدادات.