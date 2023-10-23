يشارك الجنرال الأمريكي المتقاعد جيمس "سبايدر" ماركس ما يعتقد أن تكون استراتيجية إسرائيل إذا قررت المضي قدمًا في التوغل البري في قطاع غزة.

قال ماركس إن الأمر سيكون "أكثر من مجرد دبابات، إنها فرق أسلحة قتالية. لذا، هناك مشاة راكبة، وهناك قوات مدرعة، وهناك مدفعية، وما إلى ذلك. وسيكون الأمر مسبوقًا بمعلومات استخباراتية جيدة".

وأضاف أن "لدى إسرائيل قوة بحرية. لديهم ما يسمى بالكورفيت وهي سفن هجومية صغيرة. لديهم 45 زورق دورية ولديهم 10 آلاف بحار في الخدمة الفعلية".

وتابع بالقول إن إسرائيل تحاول استهداف "القادة السياسيين والعسكريين لحركة حماس"، موضحًا أنهم "يريدون ملاحقتهم، ومن المحتمل أن تكون لديهم مهمة قتل أو أسر... الشيء الثاني الذي يريدون ملاحقته هو مجمع الأنفاق الواسع".