تتحدث كريستيان أمانبور مع غيرشون باسكن، الذي ساعد في تأمين إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط قبل أكثر من عقد من الزمن، حول الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة وما يجب القيام به في هذا الوقت الراهن.

قال باسكن: "أعتقد أن ما قالته (الرهينة المفرج عنها) هو انعكاس لما قاله جلعاد شاليط لنا أيضًا على انفراد عندما تم إطلاق سراحه، وهو أن حماس لديها قواعد تلتزم بها في الاحتفاظ بالرهائن على عكس ما فعلته في المجتمعات المدنية".

وأضاف: "شاليط، على سبيل المثال، بقي في الأسر لمدة 5 سنوات و4 أشهر مع الأشخاص الأربعة نفسهم الذين عاشوا معه طوال المحنة التي مر بها. وهذا انعكاس لما سمعناه من يوخفيد ليفشيتز كذلك".

وتابع بالقول: "لم تتعرض للإيذاء الجسدي. وبطبيعة الحال، كانت محنة مؤلمة للغاية بالنسبة لها، ولا ينبغي لأحد أن يمر بذلك"، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الكلمة التي قالتها ليفشيتز "يجب أن تكون مطمئنة بعض الشيء لعائلات الرهائن الـ220 الذين ما زالوا محتجزين".