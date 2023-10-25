تتدفق المساعدات ببطء إلى غزة، ويشكل إجمالي كمية المساعدات المقدمة أقل من 1% مما كان يحصل عليه القطاع يوميًا قبل هذا الصراع. ومع فقدان الوقود، تقول الأونروا، وكالة الأمم المتحدة الرئيسية على الأرض، إنها ستضطر إلى وقف عملياتها بحلول ليلة الأربعاء.

من جانبه، رد الجيش الإسرائيلي قائلًا: "اطلبوا الوقود من حماس"، مضيفًا أن "الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن حماس "استخدمت الوقود في بنيتها التحتية العسكرية"، وأن الوقود الذي سرقته حماس من الأونروا "يجب أن يسترد من حماس ويعطى للمستشفيات".

ونفت الأونروا في السابق مزاعم نهب الوقود.