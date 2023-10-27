إنذارات الجيش الإسرائيلي لأهالي غزة.. لا مكان للهرب من القصف

تقرير- يحيى أبو غزالة

مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واستمرار سقوط القتلى من المدنيين في غزة، يتضح أن الإنذارات التحذيرية من الجيش الإسرائيلي لا تضمن سلامة المدنيين في قطاع غزة المكتظ بالسكان، حيث لا يوجد للفلسطينيين مكان آمن للهروب من القنابل الإسرائيلية. فالعديد من الفلسطينيين الذين اتبعوا تحذيرات الإخلاء وفروا من منازلهم بحثًا عن الأمان عانوا من المصير نفسه الذي كانوا يهربون منه: حيث قتلتهم الغارات الجوية الإسرائيلية خارج منطقة الإخلاء.