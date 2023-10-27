تقول إسرائيل إن قصف غزة يأتي ردا على المذبحة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر بعد الهجمات المباغتة على الأراضي الإسرائيلية.

جاء ذلك في محاولة من الأمم المتحدة لكسر الجمود الدبلوماسي الذي تعيشه فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس، حيث ألقى سفير إسرائيل الخميس كلمة أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة بشأن الأزمة.

فيما لم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى اتفاق بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك، وقد يصوت المجلس في واقع الأمر الجمعة على قرار لوقف إطلاق النار صاغته الدول العربية.

في حين قال السفير الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار لن يؤدي على حد تعبيره، إلا “إلى تقييد أيدي بلاده، وليس محاولة لتحقيق السلام.”

وقد رد السفير الفلسطيني رياض منصور أن جميع الذين قتلوا في الغارات الجوية في غزة تقريبًا هم من المدنيين، بما في ذلك 3000 طفل.

وتلقى الأردن تصفيقا نادرا من القاعة بعد كلمة وزير الخارجية أيمن الصفدي التي قال فيها: "نحن نهتم بحياة جميع الأشخاص، بجميع المدنيين، مسلمين، مسيحيين، فلسطينيين، يهود، إسرائيليين، جميع الأرواح."