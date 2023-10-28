وجهت بيانا غولودريغا المذيعة الضيفة في برنامج GPS على شبكة CNN سؤالًا لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول كيف أنه يمكن لإيران أن تصف الهجمات التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين بأنه "انتصار".

واجاب عبد اللهيان بأن ذلك جاء ردًا على "الاحتلال"، ووجه سؤالا عمّن هو "المحتل"، وقال: “هل احتلت إسرائيل فلسطين أم العكس، أي أن الفلسطينيين الذين يحتلون إسرائيل؟ أيهما يحتل؟”

ومع توجيه سؤال من المذيعة عما إذا كانت إيران تسعى إلى حرب مع الولايات المتحدة، رد وزير الخارجية الإيراني: “لا نريد لهذه الحرب أن تمتد.”

وفي اللقاء المزيد من التفاصيل حول موقف إيران من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.