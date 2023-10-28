قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن أرميتا جيرافاند التي زُعم أنها تعرضت للاعتداء من قبل شرطة الأخلاق في البلاد قد توفيت، حيث دخلت الفتاة المراهقة في غيبوبة بعد أن "تعرضت للاعتداء في محطة مترو طهران لعدم ارتدائها الحجاب"، كما قال نشطاء.

ويقول التقرير إن الفتاة، البالغة من العمر 16 عامًا، توفيت السبت بعد إعلان وفاتها دماغيًا في وقت سابق من الأسبوع.

وقع الاعتداء المزعوم بعد أسابيع فقط من إقرار إيران تشريعًا يفرض عقوبات أشد بكثير على النساء اللاتي ينتهكن قواعد الحجاب.

من جانبها، نفت السلطات الإيرانية مزاعم الاعتداء قائلة إن جيرافاند دخلت المستشفى بسبب "إصابة ناجمة عن انخفاض ضغط الدم".