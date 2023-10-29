أفادت صحيفة هاآرتس أن مستوطنًا إسرائيليًا أطلق النار على مدني فلسطيني في الضفة الغربية وقتله. يأتي ذلك بعد أن حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على تحذير نتنياهو من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، قائلاً إن "ذلك يجب أن يتوقف".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يكون هناك عنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية".

وأوضح سوليفان أن نتنياهو يتحمل مسؤولية "كبح جماح المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين، كما قال الرئيس بايدن قبل بضعة أيام، يصبون الزيت على النار".