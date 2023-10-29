قال رئيس الصليب الأحمر الدولي إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "فشل كارثي"، ومع بذل جهود يائسة لمحاولة إدخال المزيد من شاحنات المساعدات حتى الآن، يقول الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك 94 شاحنة تمكنت من العبور، بينما مرت 10 شاحنات إضافية، الأحد. وهذه نسبة ضئيلة مما يجب أن يدخل إلى القطاع.

وجاءت صور ومقاطع مروعة من مخيم للاجئين داخل غزة، حيث أدى القصف الليلي إلى تدمير مسجد، حيث ملجأ العديد من سكان غزة من شمال القطاع على مدار الأيام الـ3 الماضية، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا.

كما حذر أنطونيو غوتيريش، السبت، من أن "الوقت ينفد وأن التاريخ سيحكم علينا".