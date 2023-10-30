لا تزال تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا حيث أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل وردت إسرائيل بضربات جوية ومدفعية.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين أول اليوم التالي لهجوم حماس المفاجئ، يطلق حزب الله النار على إسرائيل بشكل يومي، كما أطلقت جماعات أخرى بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وابلًا من الصواريخ بينما تحاول التسلل عبر الحدود، وردت إسرائيل واستهدفت من بين أمور أخرى كما تقول البنية التحتية لحزب الله.

ويعترف حزب الله بأن ما يقرب من 50 من مقاتليه قتلوا في هذه المناوشات، كما قُتل العديد من المدنيين اللبنانيين.