تحدثت مذيعة CNN، باولا نيوتن، مع المتحدث الرسمي باسم اليونيسف، جيمس إلدر، حول التحديات الإنسانية الهائلة في غزة وعما يسبب التأخير في إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، رغم أن العديد من قادة العالم المختلفين يقولون إنها "بحاجة إلى المزيد من المساعدات".

قال إلدر: "عندما تسمعون التقارير الصادرة من وزارة الصحة في غزة، بينما يوجد مليون طفل يعيشون في الجحيم، هناك عدة آلاف يموتون هناك".

وأضاف: "لذا، فمن المستحيل الآن المبالغة في تقدير مدى خطورة ما يعانون منه. لا ماء ولا أدوية ولا وقفا لإطلاق النار".

وتابع بالقول: "نحن نندفع نحو هذا النوع من الفظائع التي لا يمكن تصورها"، مشيرًا إلى أن "الشيء الصعب هو أن هناك مخرجًا وهذا واضح جدًا، وقد قلنا ذلك منذ البداية، وهو في الواقع ليس معقدًا كما قد يراه بقية العالم، إنه وقف لإطلاق النار لفتح تلك البوابات والحصول على قدر هائل من المساعدات للفتيان والفتيات".