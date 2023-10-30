قال المتحدث الرسمي باسم اليونيسف، جيمس إلدر، في مقابلة مع مذيعة CNN، باولا نيوتن، إنه "مرعوب ومذعور كما يشعر الجميع في كل لحظة من هذه الأسابيع الثلاثة الماضية" من أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الاستجابة لنداء إسرائيل بالإخلاء، والذين ربما يكونون في خطر، لن يتمكنوا من فعل ذلك.

وأضاف: "من غير المنطقي أن تعتقد أن شخصًا ما في وحدة العناية المركزة بالفعل - عندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الطبية أكثر من الأسرة - أو طفل في حاضنة ونحن على وشك النفاد من الوقود وجميع الأدوية، يمكن نقلهم إلى مكان ما".

وأشار إلى أن نداء إسرائيل "أمر غير مقبول في أي نص للقانون الدولي الإنساني".

وتابع بالقول إن اليونيسف ستستمر في المطالبة بزيادة "هائلة في المساعدات للأطفال ووقف إطلاق النار".