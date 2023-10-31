تحدث مذيع شبكة CNN، وولف بليتزر، مع العقيد المتقاعد سيدريك لايتون، وهو محلل عسكري في الشبكة، حول التحديات التي ستواجهها قوات الدفاع الإسرائيلية داخل أنفاق حماس المعقدة.

قال لايتون: "هناك تحديات كبيرة، من أهمها أن المساحات في معظمها ضيقة جدًا"، مشيرًا إلى أنه "من الصعب جدًا الوقوف في تلك المناطق. وهذا يعني أنه من الصعب جدًا القتال فيها".

وأضاف: "سيتعين على الجنود الذين يأتون لاختراق الأنفاق أن يزحفوا ويجدوا طريقهم في الظلام عبر مناطق مختلفة تشبه الكهوف داخل تلك الأنفاق، ومن الصعب حقًا ليس القتال فيها فحسب، بل وأيضًا من الصعب جدًا العثور على أشخاص آخرين فيها، إن كان عدوًا أو صديقًا".