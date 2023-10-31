خوفًا من الاعتقال.. فلسطينيون بالقدس الشرقية يصفون القلق الذي يعيشونه

قال فلسطينيون لشبكة CNN إنهم "خائفون من الشرطة الإسرائيلية، ويعيشون أساسًا تحت حظر التجول"، ويأتي ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو على تيك توك لشاب يقول إن "إسرائيل تخطط لإصدار قانون جديد لسحب الجنسية أو الهوية الوطنية لأي شخص يدعم الإرهاب".

وبالنسبة لهؤلاء الشباب، فهذا يعني أنه يمكن القبض عليهم بسبب أي شيء. وقالوا لنا إنهم سيدخلون السجن إذا كانت لديهم آية قرآنية على الشاشة الرئيسية لهواتفهم أو إذا نشروا صورة لفلسطيني ميت.

ووجدت CNN في القانون الإسرائيلي الحالي، والذي ينص جزئيًا على أن "أي شخص يرتكب عملاً من أعمال الارتباط بمنظمة إرهابية، بما في ذلك من خلال نشر المديح أو الدعم أو التقارب، أو التلويح بعلم، أو إظهار رمز أو الترويج له، أو عرض أو تشغيل أو الترويج لشعار أو نشيد... يُحكم عليه بالسجن لـ3 سنوات".