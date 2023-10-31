مع بدء إسرائيل ما تسمى بـ"المرحلة الثانية من الحرب" في قطاع غزة، غارات جوية قريبة تضرب المنطقة بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي من الناس الفرار جنوبًا.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ إن في مستشفى القدس " لدينا أكثر من 400 مريض داخل المستشفى، كثير منهم في وحدة العناية المركزة، وإجلاؤهم يعني قتلهم".

ووصفت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة أمر الإخلاء بأنه "مستحيل"، وشددوا على أنه يجب حماية المستشفيات والمدنيين المجهدين.

وتحذر الأمم المتحدة من أن النظام المدني آخذ في الانهيار في غزة، حيث يصبح الوضع أكثر خطورة ويأسًا كل ساعة، لكن حتى الآن لم ترتدع إسرائيل للاحتجاج العالمي. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم إرسال المزيد من القوات إلى غزة.