رئيس بعثة اللجنة الدولية في غزة لـCNN: “لا يوجد مكان آمن في القطاع”

تحدث وليام شومبورغ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى كريستيان أمانبور، من قطاع غزة حيث يقول "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة".

في سؤال بخصوص طلب من الولايات المتحدة لتقديم المزيد من المساعدات والأسراع بها، وهل ذلك يحدث، أجاب شومبورغ لقد كان هناك عدد قليل من الشاحنات التي تمكنت من الدخول إلى غزة من معبر رفح مع مصر، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت من استقبال ست شاحنات تحمل مساعدات طبية حيوية ستتوجه إلى مستشفيات قطاع غزة بالإضافة إلى فريق جراحي.

وقال إنه على أمل أن يصل المزيد من الشاحنات غدًا، وفي الأيام المقبلة.