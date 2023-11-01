يشرح المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، جوش بول، لـCNN سبب اتخاذه قراره بالاستقالة من الوكالة بسبب دعم أمريكا للرد الإسرائيلي على هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

قال بول: "لقد عملت في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية لأكثر من 11 عامًا(...) ولم يسبق لي أن رأيت ظرفاً من قبل ينطوي على خطر واضح بوقوع خسائر في صفوف المدنيين نتيجة لعمليات نقل الأسلحة الأمريكية".

وأضاف: "وفي الواقع، فإننا نرى ذلك يتجلى على أرض الواقع مع سقوط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين".

وتابع بالقول: "ومع ذلك، لم يتم طرح أي أسئلة، ولا حتى نقاش حول ما إذا كان ينبغي علينا توفير الأسلحة التي يتم استخدامها لارتكاب تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما أعتقد، ولكن بالتأكيد لقتل هؤلاء المدنيين الذين يواجهون النطاق الهائل للأزمة التي نشهدها في غزة، الحجم الهائل من الضحايا المدنيين".