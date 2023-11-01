يتحدث السيناتور ليندسي غراهام مع مذيعة CNN، آبي فيليب، حول نهج إدارة بايدن تجاه صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل وأنها تشكل "أكبر كابوس" لإيران.

قال غراهام إنه لا يُكن "إلا الثناء بنهج إدارة بايدن" بملف تطبيع السعودية وإسرائيل.

وأضاف :" أريد أن أهنئ إدارة بايدن على البناء على ما فعله ترامب. أحاول العمل مع إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن يجعل العالم أكثر استقرارا".

وتابع بالقول: "إن أكبر كابوس بالنسبة لإيران هو أن انضمام العالم العربي إلى الإسرائيليين في التحرك إلى النور بعيداً عن الظلام".