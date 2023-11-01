شاهد.. كيف تستعرض إيران قوتها العسكرية رداً على الحرب في غزة؟

قام المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باستعراض للقوة، وقالوا إنهم شنوا أيضًا هجومًا واسع النطاق بعيد المدى على إسرائيل باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة.

من جانبها، أكدت إسرائيل الهجوم قائلة إن قواتها الدفاعية تمكنت من إحباطه باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الحديثة. لكن الولايات المتحدة وإسرائيل اتهمتا إيران منذ فترة طويلة بتزويد الحوثيين بأسلحة بعيدة المدى.

وتؤثر إيران أو تسيطر على عشرات الميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأكمله، والتي قالت طهران إنها تستطيع تعبئتها ليس فقط لمهاجمة إسرائيل، ولكن أيضًا الأصول الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، هدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بالتصعيد، قائلًا إن "ما نشهده من أحداث في غزة كلها خطوط حمراء يخرقها الكيان الصهيوني، وإن قتل النساء والأطفال، قتل أكثر من 3000 طفل، أمر لا يستطيع عقل أي إنسان أو ضميره أن يقبله".