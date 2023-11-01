قالت حنان عشراوي، السياسية الفلسطينية السابقة ومفاوضة السلام، لكريستيان أمانبور من شبكة CNN إنه يجب على إسرائيل أن تعترف بأن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية.

وأضافت إن الطريقة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل أن تتمتع بها بأي نوع من الأمن هي أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من تحقيق الأمن داخل المنطقة والسلام وما بعده.

وأردفت بالقول إنه لن يكون هناك سلام، طالما أن إسرائيل تتصرف دون أي قيود أو مساءلة وباستخدام وحشية كاملة، مع تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتشعر بأنها تستطيع أن تفعل أي شيء تريده بهم وتفلت من العقاب.

وتابعت أن الاعتقاد بالاستمرار في القتل والمذابح وإطلاق النار والتدمير، بأنها تحصل على السلام فهذا هو النهج الخاطئ للقيام بذلك، فهي وصفة أكيدة لجلب المزيد من المذابح والمزيد من الدماء.