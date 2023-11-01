تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور حول آخر التطورات في المنطقة، ورد على المخاوف الأمريكية بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وعلق أولمرت على المخاوف الأمريكية وعدد الضحايا المدنيين - بمن فيهم بعض موظفي الأمم المتحدة - بالقول: "أنا حزين، أنا حزين، صدقيني أنا حزين ويؤسفني جدًا موت كل شخص. ولكن هذا لا يعني أن تقاريرهم حول عدد الضحايا دقيقة بالضرورة. لكن السؤال الأكثر أهمية الآن هو، ما الذي يُتوقع من إسرائيل أن تفعله عندما يكون الرئيس بايدن في إسرائيل، والرئيس بايدن صديق، وليس لدي أدنى شك في التزامه الكامل، التزامه الأخلاقي والتزامه بأمن إسرائيل".

وتابع بالقول: "عندما قال إن إسرائيل لديها الحق في الرد ونحن ندرك أن إسرائيل سوف ترد وسوف ندعمها. ماذا كان يتوقع؟ ما الذي يمكننا أن نفعله حتى لا يشمل ذلك نسبة من الأضرار الجانبية للأسف؟ نريد تجنب أكبر عدد ممكن من الضحايا. وبالمناسبة، وافقت إسرائيل على إمداد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين ينسحبون من وسط غزة إلى الجنوب"، على حد تعبيره.