تحدثت مذيعة CNN إيرين بورنيت مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العقيد جوناثان كونريكوس، بعد القصف الذي استهدف أحد قادة حماس بأحد أحياء مخيم جباليا للاجئين ما أدى إلى أضرار كارثية وقتل العشرات من الأشخاص.

وقال كونريكوس إن الصور التي ظهرت من مخيم جباليا "صور حزينة، حقًا، على المستوى الإنساني، عندما أشاهدها، وأفصل نفسي عن الواقع الذي نواجهه، أرى أحداثًا حزينة، وأرى الناس يعانون. هذا ليس ما ننوي القيام به. ما يمكنني قوله لذلك الرجل دون أدنى قدر من السخرية هو أنه كان يجب عليك الإخلاء، أنت وعائلتك، لم يكن عليك أن تكون هناك. هذا لا يعني أننا أردنا قتل أي شخص، بل يعني فقط أنه عندما حذرنا المدنيين قبل أسبوعين لإخلاء تلك المنطقة المحددة - لأنه ستكون هناك عمليات قتالية كبيرة، كان عليهم أن يستجيبوا للتحذير ويغادروا".

وتابع بالقول: "الحقيقة المحزنة التي تتكشف الآن هي أن المدنيين في غزة يدفعون ثمن الفظائع التي ترتكبها حماس. نحن نخوض معركة هنا للدفاع عن أنفسنا. لا يمكننا أن نسمح باستمرار في وضع تبقى فيه حماس بعد الفظائع التي ارتكبتها في السابع من أكتوبر، ولكي نتمكن من حماية أنفسنا، يتعين علينا القضاء على حماس أينما كانت. حتى لو كانوا يختبئون في الأنفاق تحت المناطق المأهولة بالسكان"، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بعدم قدرة سكان المخيم على المغادرة وسط مطالبتهم بالقيام بذلك، رد كونريكوس بالقول: "بلا، يمكنهم ذلك. لقد اتخذوا قرارا. حقيقة أنهم اتخذوا القرار الخاطئ لا يجعلهم هدفًا. هذا ليس ما أقوله. أنا أقول إننا حذرنا مسبقا. الجميع في جباليا يعرف، نفس الشخص الذي كان يحمل المورقة التي تدرج الوفيات المؤسفة في عائلته، أشعر بما يشعر به. لكنه يعلم أن حماس هناك. يعلم أن المكان مليء بما يسمونه المقاومة. كلهم يعرفون ويعرفون أنه سيقاتلون هناك ويعرفون أن أكثر مكان آمن لهم ليس هناك وإنما جنوبًا".