فوضى ورعب.. شاهد آثار قصف إسرائيل مخيم جباليا للمرة الثانية

فوضى ورعب في مخيم جباليا للاجئين في غزة، حيث يُهرع بالأطفال الجرحى إلى سيارات الإسعاف القريبة. آخر ضحايا القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل.

هذا الحي ذو الكثافة السكانية العالية يسيطر عليه الذعر وعدم التصديق المطلق. غارة جوية إسرائيلية ثانية في أقل من 24 ساعة.

تقول القوات الإسرائيلية إنها كانت تستهدف مجمع قيادة وسيطرة تابع لحماس في جباليا. وقيل إن مقاتلين من حماس كانوا من بين القتلى. لكن جباليا هي موطن لأكثر من 100 مدني، وفقًا للأمم المتحدة.

وفي حين أن الحجم الكامل لعدد القتلى المدنيين لا يزال غير واضح في هذه المرحلة، إلا أن هيئة الدفاع المدني في غزة وصفت هذه الكارثة الأخيرة بأنها مذبحة، مع إضافة المزيد من الضحايا والقتلى إلى قائمة المئات الذين قيل إنهم قتلوا أو جرحوا في الغارة الجوية يوم الثلاثاء.

ويستمر تعرض شمالي غزة لقصف كثيف، بينما تم تحذير سكانها من قبل إسرائيل للإخلاء إلى الجنوب.

لكن الغارات الجوية تستمر في وسط وجنوبي غزة، وبالنسبة لأكثر من مليوني شخص يعيشون تحت حصار إسرائيلي، فإن الخوف هو أنه لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه.