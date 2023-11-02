يتحدث من الضفة الغربية، صبري صيدم، المسؤول الرفيع في اللجنة المركزية لحركة فتح، عن تدهور الوضع في غزة، وفقدانه شخصيًا العشرات من أفراد عائلته، وذلك بمقابلة مع كريستيان أمانبور مذيعة شبكة CNN.

وقد قال صيدم إن هؤلاء هم من أقاربه ومن بينهم أحد الأشخاص الحاصلين على أعلى الدرجات في المدرسة الثانوية الوطنية، والآخر طبيب كان يعمل في مستشفى الشفاء.

وأضاف بأن هذا هو حال العشرات من الفلسطينيين الذين يتم استهدافهم، حيث يعتبره كل فلسطيني بأنه ليس سوى تطهير عرقي، وهذا شيء لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من الكراهية.