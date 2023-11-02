أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الخميس، وصول طائرة الإجلاء الأولى التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني حاملة على متنها 53 مواطناً أردنياً إلى مطار ماركا العسكري، والتي سيرها الأردن اليوم، إلى مطار العريش في مصر.

وكانت بدأت عمليات الاجلاء للأردنيين الأربعاء، حيث خرج من قطاع غزة 196 أردنيا الى معبر رفح، بحسب ما نشرت CNN في وقت سابق، غادر بعضهم من خلال مطار القاهرة الى عمّان.

ومن المتوقع استمرار عمليات الاجلاء في الأيام القادمة حتى خروج آخر أردني من هناك، بحسب ما أعلنت الحكومة الأردنية.

وبحسب إفادات الواصلين التي رصدتها CNN بالعربية بعد وصول الطائرة بقليل، فإن بعضهم أشار إلى أنهم كانوا في زيارة إلى أقاربهم في قطاع غزة.

وتواصلت الخارجية في وقت سابق مع 284 من الأردنيين في غزة لتنظيم عملية مغادرتهم القطاع، بين مقيم ومتواجد هناك.